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В Кремле исключили принадлежность Крыма как тему встречи Путина и Зеленского

Песков: вопрос принадлежности Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского
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Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи глав России и Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что Украина хочет обсуждать Крым, но «явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», поэтому в таком виде этот вопрос для переговоров исключен. Пресс-секретарь российского президента добавил, что в плане подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского «воз и ныне там».

При этом он подчеркнул, что Россия желает нормализации отношений с Украиной. «Путин готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — сказал представитель Кремля.

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