Захарова призвала Киев перестать посягать на территориальную целостность России

Москва призывает Украину перестать посягать на территориальную целостность России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция ведется на YouTube-канале «RT на русском».

Такое заявление Захаровой связано с нотой протеста украинского правительства против поездки главы МИД России Сергея Лаврова на полуостров Крым для участия в арт-кластере «Таврида». Представитель МИД добавила, что нота была оставлена без рассмотрения, в связи с тем, что в ней подвергалась сомнению принадлежность Крыма к территории России.

Захарова напомнила, что вопрос о принадлежности полуострова был решен в 2014 году на референдуме, который прошел в соответствии с правом нации на самоопределение. Она уточнила, что этот принцип закреплен в документах ООН, ОБСЕ и в украинском законодательстве. Решение позволило населению Крыма избежать дискриминации после госпереворота в Киеве.

Также Захарова отметила, что права крымчан гарантированы конституцией РФ. По ее словам, на полуострове «значительно улучшилась» социально-экономическая и гуманитарная ситуация. При этом Россия — единственная страна в мире, где в двух регионах украинский язык имеет тот же статус, что и на Украине.

Захарова выразила сожаление, что «подобная взаимность со стороны Киева отсутствует». Она также заявила, что МИД России будет возвращать Украине подобные ноты со стороны Киева, касающиеся принадлежности Крыма и других субъектов РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году, по результатам референдума, проведенного среди населения полуострова. В ответ на это в 2014 году страны ЕС ввели экономические санкции против РФ, призвав Москву восстановить территориальную целостность Украины. Кремль настоял на том, что присоединение полуострова не является аннексией и соответствует международному праву.