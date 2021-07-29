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В ЕС рассказали о побочных эффектах санкций против России

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Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Экономические санкции против России, несмотря на их действенность, имеют побочные эффекты. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Pais. По его мнению, ограничения на торговлю с РФ со стороны Брюсселя отражаются на стоимости товаров на европейском рынке.

Он также добавил, что личные санкции против высокопоставленных россиян, такие как запрет на поездки в ЕС и замораживание активов — это «эффективные меры». При этом Боррель считает, что политика не может состоять только из санкций, но сейчас такой период, что одними заявлениями обойтись не получается. «С Россией мы должны иметь стратегию сдерживания, отвергать вредные инициативы и заключать соглашения по необходимым вопросам», — заявил глава европейской дипломатии.

Он отметил, что ЕС необходимо взаимодействовать с Москвой по таким вопросам, как развитие энергетики и освоение Арктики. «Я считаю, что Германия и Россия были правы в том, что необходимо наладить новый диалог», — добавил Боррель.

27 июля стало известно, что пять стран-партнеров присоединились к продлению санкций ЕС против Крыма и Севастополя на еще один год. Северная Македония, Албания, Норвегия, Украина и Грузия согласились проводить свою национальную политику соответственно ограничениям Евросоюза в отношении российских территорий.

В июне Европейский совет заявил о продлении санкций против России до 23 июня 2022 года. Запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в ЕС действует с 2014 года. Также сохраняются ограничения на финансовые и инфраструктурные инвестиции в экономику региона.

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