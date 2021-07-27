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Пять стран согласились продлить санкции ЕС против Крыма и Севастополя

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пять стран согласились присоединиться к решению Европейского союза (ЕС) продлить на год санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

«Страны-кандидаты Северная Македония и Албания, (...) Норвегия, член Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению совета», — сообщается в заявлении ведомства. Также в документе подчеркивается, что указанные страны будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала ограничительным мерам ЕС в отношении российских территорий.

21 июня 2021 года ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2022 года. Меры Брюсселя подразумевают ограничения на импорт крымских товаров в страны ЕС и запрещают инфраструктурные и финансовые инвестиции в регион. Также санкции ограничивают экспорт некоторых категорий товаров из ЕС в Крым и участие в развитии туристического сектора на полуострове.

Санкции продлеваются каждый год с 2014-го. Европейские страны считают присоединение Крыма к России аннексией и требуют от Москвы восстановления территориальной целостности Украины. Кремль, в свою очередь, настаивает на том, что присоединение полуострова соответствует нормам международного права.

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