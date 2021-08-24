Захарова высказалась о возможности участия России в «Крымской платформе»

Захарова: Россия не видит возможностей для своего участия в «Крымской платформе»

Москва не видит возможностей для своего участия в саммите «Крымская платформа». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности», — высказалась дипломат в ответ на призыв к России принять участие в саммите, содержащийся в итоговой декларации «Крымской платформы».

Также в своем комментарии Захарова отметила, что Россия будет рассматривать участие иностранных государств в организованном Украиной саммите, как посягательство на свою территориальную целостность. Она также называла саммит «оторванным от реальности политическим спектаклем».