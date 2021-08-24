Захарова пригласила иностранцев приехать на «настоящую "Крымскую платформу"»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила международных партнеров приехать на «настоящую "Крымскую платформу"» — посетить полуостров и раскрыть его потенциал. Ее цитирует РИА Новости.

«Приглашаем наших иностранных друзей на полуостров для участия в подлинно крымских платформах по экономическому, гуманитарному и культурному сотрудничеству», — отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что деятельность украинских властей в вопросах возвращения «оккупированного» Крымского полуострова можно описать словами «петушиная стратегия» из-за отсутствия каких-либо результатов.

Речь идет о словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы: он отметил, что «либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть"». Российский дипломат обратила внимание, что, несмотря на неверное употребление пословицы, в которой на горе свистит рак, в случае Украины будет корректнее сказать про петуха, так как руководство республики либо бездействует, либо организовывает абсурдные мероприятия с пустыми разглагольствованиями.