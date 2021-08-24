Захарова назвала действия Киева в отношении Крыма «петушиной стратегией»

Деятельность украинских властей в вопросах возвращения «оккупированного» Крымского полуострова можно описать как «петушиная стратегия» из-за отсутствия каких-либо результатов. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя высказывания украинских политиков про саммит «Крымская платформа».

Материалы по теме «Украину ждет диктатура» Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс? А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?

Речь идет о словах главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что «либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть"».

Захарова обратила внимание, что, несмотря на неверное употребление пословицы, в которой на горе свистит рак, в случае Украины будет корректнее сказать про петуха, так как руководство республики либо бездействует, либо организовывает абсурдные мероприятия с пустыми разглагольствованиями.

«Не хочется мешать украинской дипломатии заниматься столь ответственным делом, а то и спугнуть ненароком можно. И результаты предсказуемо удовлетворительные: в России построили Крымский мост, на Украине — Крымскую платформу», — отметила пресс-секретарь российского МИД.

То же, по мнению Захаровой, касается эффективности Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в основе деятельности которого лежит возвращение под контроль Киева Крыма и неподконтрольных территорий в Донбассе.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над словами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об ожидании «свиста петуха» в связи с попытками Киева вернуть под контроль Крымский полуостров. Он отметил, что это скорее применимо к действиям самих киевских властей, которые занимаются политическим свистом на самых разных платформах без всякой пользы для Украины, пока она стремительно катится вниз, к статусу самой бедной страны Европы.