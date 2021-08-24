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В Крыму нашли пользу в проведенной Украиной «Крымской платформе»

Советник главы Крыма поблагодарил Украину за пиар полуострова «Крымской платформой»
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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму нашли пользу в организованном властями Украины саммите «Крымская платформа» — он стал хорошим пиаром полуострова. Об этом заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Крым вернулся в мировую повестку, и теперь всем известно, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», детские сады и больницы.

«Хороший пиар, и все за деньги украинских налогоплательщиков. Зеленский, давай еще», — сказал он. При этом сам саммит он счел пустым мероприятием, так как принятые там решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа, по его итогам была выпущена декларация. В документе подчеркивается, что форум — координационная площадка для «мирного прекращения временной оккупации РФ территории Крыма и Севастополя». Участники саммита осудили «незаконную аннексию Крыма», его «милитаризацию» и нарушение прав граждан в регионе. Они также заявили о возможности введения в отношении Москвы новых санкций, «если это понадобится и действия России будут требовать этого».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

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