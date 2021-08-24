В России призвали ввести санкции против участников «Крымской платформы»

Член Общественной палаты (ОП) России и Крыма Иван Абажер призвал, чтобы Россия ввела санкции против участников киевского саммита «Крымская платформа». Об этом пишет РИА Новости.

«Наступает момент, когда мы должны принять ответные адекватные меры и в отношении участников этой платформы», — сказал он, добавив, что они посягают на территориальную целостность России.

Также Абажер подчеркнул, что «Крымская платформа» заведомо обречена на провал, поскольку обозначенные ее участниками цели по так называемому «возвращению» Крыма никогда не будут достигнуты.

Ранее член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина может вводить какие угодно санкции в отношении России, но ни одна из них не окажет существенного влияния на экономику страны. Также сенатор добавил, что «Крымская платформа» — позор для организаторов, не сумевших подготовить качественный саммит.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.