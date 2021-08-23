Российские политики раскритиковали саммит «Крымская платформа»

РИА Новости: в Кремле и Госдуме раскритиковали саммит «Крымская платформа» в Киеве

Российские политики резко раскритиковали прошедший 23 августа в Киеве саммит «Крымская платформа». Об этом пишет РИА Новости.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль назвал саммит антироссийской инициативой. По его словам, Москва не приемлет продвигаемую участниками форума линию в отношении российских регионов.

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об обратном отсчете является очередной ересью. «Его слова — лишь личная версия происходящего и будущего», — сказал политик, подчеркнув, что саммит — это клуб лицемеров, которые говорят президенту Украины то, что он хочет услышать.

При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в беседе с агентством посчитал саммит апофеозом украинской международной деятельности. «Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего собой не представляет», — сказал он, добавив, что принятые в ходе саммита решения не имеют юридической силы. По его мнению, форум оказался ширмой для отмывания денег.

Сенатор Ольга Ковитиди также выразила мнение, что саммит является политической профанацией. «На Украине уже всем понятно, что Крым не вернуть: это выбор людей», — подчеркнула она. Также сенатор посоветовала Зеленскому сосредоточиться на исполнении предвыборных обещаний и прекращении войны в Донбассе.

Ранее участники саммита «Крымская платформа» выпустили декларацию, где подвели итоги мероприятия. Они заявили о возможности введения в отношении российской стороны новых санкционных мер, «если это понадобится и действия России будут требовать этого».