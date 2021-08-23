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Пушков посмеялся над ждущим «свиста петуха» главой МИД Украины

Российский сенатор Пушков высмеял слова главы МИД Украины Кулебы о «свисте петуха»
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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над словами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об ожидании «свиста петуха» в связи с попытками Киева вернуть под контроль Крымский полуостров. Об этом в понедельник, 23 августа, он написал в своем Telegram-канале.

По словам российского политика, высказывание Кулебы, который заявил, что Киев может либо ждать, «пока петух свистнет», либо помочь «петуху свистнуть», крайне безграмотно, поскольку в известной русской поговорке речь шла о свисте рака.

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«Это скорее применимо к действиям самих киевских властей, которые занимаются политическим свистом на самых разных платформах без всякой пользы для Украины, пока она стремительно катится вниз, к статусу самой бедной страны Европы», — отметил Пушков.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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