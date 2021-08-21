Киев выразил протест из-за санкций России против Кулебы и Данилова

МИД Украины выразил протест после санкций России против Дмитрия Кулебы и Алексея Данилова

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест после российских санкций против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», — заявили в МИД.

Кроме того, отмечается, что на Украине санкционные действия России рассматриваются как провокация перед саммитом «Крымская платформа», который пройдет 23 августа.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут введены санкции. Под ограничения в том числе попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.