В Совфеде оценили слова Кулебы о «неразрешимой проблеме» с Крымским мостом

Россия по своей сути страна-защитник и все, что она делает, служит цели защитить себя и иметь возможность защитить другие обездоленные страны. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в беседе с «Лентой.ру».

Главы МИД Украины заявил, что ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО, а также Украины, Грузии и Молдавии. В противном случае «Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском», предупредил Кулеба.

«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию», — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что Россия «сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть».

«На Украине озабочены сколачиванием блока против России»

Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что на Украине слишком озабочены созданием блока сил против России. По его мнению, высказывания министра иностранных дел соседнего государства продиктованы влиянием НАТО и США.

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«Что бы там ни говорил Кулеба, Россия была, есть и будет великой державой с мировым влиянием и высоким уровнем вооружения, в том числе военно-морских сил. Наши военно-морские силы имеют одну задачу — защита своей территории, в том числе Крыма, о котором они сильно много мечтают, а также других стран, которые прежде всего находятся в ближневосточном регионе и северной Африке. Эти задачи всем известны. Конкурировать и соревноваться во влиянии Украине с Россией будет дорогого стоить», — отметил сенатор.

Страны НАТО также хотели бы иметь влияние в Черном море, однако им не удастся добиться желаемого, считает Цеков. «Еще с 1783 года, когда Екатерина II подписала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. С того времени мы стали страной с безусловным влиянием в Черном море», — заключил член профильного комитета Совфеда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров.