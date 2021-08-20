Зеленского попросили перестать «рычать» на крымчан

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением украинской власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если они [власти Украины] хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть», — заявил он.

Фикс добавил, что в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, которые приезжают без камня за пазухой и агрессии. «А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте – в СИЗО и тюрьме», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров. По его словам, Россия давно информационно работала с крымчанами. «И паспортизация, и телевизор, и люди, которые приезжали. Я помню еще с "Квартала" — из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане», — подчеркнул президент.