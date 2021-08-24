Кучма вспомнил слова Путина и осудил антироссийскую политику Украины

Украине следует отказаться от усугубления отношений с Россией в выстраивании внутренней и внешней политики, так как это неминуемо приведет к негативным последствиям для самой республики. Такое мнение в день 30-летия независимости Украины высказал второй президент страны Леонид Кучма в опубликованной во вторник, 24 августа, колонке для издания «Левый берег».

По его словам, страна не может успешно развиваться, основываясь только на негативных тезисах. В этой связи бывший украинский лидер вспомнил недавнюю статью президента России Владимира Путина, в которой тот рассказал об угрозе реализуемого на Украине проекта «анти-Россия».

Политик уверен, что антироссийская позиция украинских властей несет опасность прежде всего для самой Украины. «Кто-то из наших "патриотов" воспринял это как комплимент — мол, правильно, так и надо. А я здесь соглашусь с Путиным. Это действительно угроза — стать только анти-Россией. Но угроза для нас, а не для них», — подчеркнул Кучма.

Он добавил, что Украина должна оставаться верна своим ценностям и идеалам, так как каждый народ отстаивает свою национальную идентичность. Однако строить ее на ненависти к другой стране не следует, поскольку это не поможет укрепить независимый статус страны, уверен Кучма.

Ранее Кучма заявил о самоуничтожении Украины после получения независимости в 1991 году. По его мнению, после распада СССР республика растратила весь свой научно-технический и человеческий потенциал. Он также заметил, народ ввели в заблуждение насчет того, что Украина способна сама себя обеспечивать необходимыми ресурсами. «Считали все, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», — подчеркнул он.