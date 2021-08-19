Назван процент довольных вхождением Крыма в состав России крымчан

В Крыму 70 процентов опрошенных местных жителей оказались довольны вхождением республики в состав России. Эти данные назвал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование опубликовано на официальном сайте центра.

Такой процент населения считает, что присоединение Крыма к России положительно сказалось на их жизни. В целом положением дел в республике довольны 75 процентов.

По данным центра, спустя семь лет после вхождения полуострова в состав России 88 процентов респондентов поддержали бы его присоединение на данный момент.

В свою очередь 82 процента опрошенных довольны, что живут в условиях личной безопасности, а 76 процентов удовлетворены жизнью в благоприятных экологических условиях. Кроме того, удовлетворены ресурсами для интересного и насыщенного досуга, а также возможностью получить хорошее образование, 55 и 54 процента соответственно.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с «Лентой.ру» ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российской территорией и его возвращение — это вопрос времени. Калашников отметил, что у главы Украины нет других вариантов, кроме как отстаивать принадлежность Крыма. По его мнению, такая позиция является одним из ключевых моментов в политике страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали это аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.