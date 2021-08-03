В Госдуме ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с «Лентой.ру» ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма — это вопрос времени. По его мнению, подобные заявления, обыкновенные для политика, бесперспективны и носят исключительно популистский характер.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Крым никогда не будет российской территорией и его возвращение — это вопрос времени.

Возвращение в Российскую империю

Калашников заметил, что у главы Украины нет других вариантов, кроме как отстаивать принадлежность Крыма, ведь это один из ключевых моментов политики страны. Тем не менее возвращение полуострова в видимой перспективе практически нереально, считает депутат.

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«Мы никогда не дождемся от Зеленского, чтобы он сказал, что Крым принадлежит России. Что касается вопроса времени, то ведь время — довольно относительная категория. Вечность — тоже время. Я убежден, что Крым никогда не выйдет из России, а учитывая процесс разрастания нашего государства, пусть еще и не до размеров СССР, можно предположить, что полуостров — начало возрождения большой и цельной страны. Я бы больше рассчитывал на то, что вся Украина войдет в состав Российской империи. Точнее, России. Чем на то, что Крым когда-то отколется», — заметил политик.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.