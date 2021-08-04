В Крыму назвали условия для визита Зеленского в качестве туриста

В Крыму назвали условия для визита президента Украины Владимира Зеленского на полуостров в качестве туриста. Об этом РИА Новости заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По словам Фикса, Зеленский может посетить регион, если он и вправду так скучает по Крыму и любит его, при условии, что украинский лидер откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа. Парламентарий подчеркнул, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик. Крым никогда не был украинским, с исторической точки зрения это русская земля, которую в 90-х приватизировали украинские олигархи для того, чтобы получить как прибыль с региона и застроить его своими коттеджами, резюмировал он.

Ранее глава Украины заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение — это вопрос времени. По его словам, Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина. «Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю <…> Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — сказал украинский лидер.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.