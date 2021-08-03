Крымские татары ответили на слова Зеленского о «возврате» Крыма

За 23 года нахождения Крыма в составе Украины Киев никак не проявил себя, чтобы считать полуостров украинской территорией, заявил лидер национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров. Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о «возврате» полуострова, передает РИА Новости.

«За короткий период нахождения в составе независимой Украины она не смогла оставить на территории полуострова никаких значимых архитектурных, инфраструктурных или иных своих отпечатков. Украина как государство не смогла сродниться с крымчами в целом и с крымскими татарами в отдельности», — сказал он.

Умеров напомнил, что в 2014 году крымчане сделали свой выбор, который не подлежит пересмотру. «А если президент Украины скучает по крымскому песочку на зубах, пускай только сунется в наши границы со своей "платформой", и он сможет с партнерами ощутить не только его», — заключил он.

Ранее президент Украины заявил, что полуостров никогда не будет «русской территорией», а его возвращений под контроль Киева — это лишь вопрос времени. Он добавил, что Крым ассоциируется у него с морем, природой и

«песком на зубах» при употреблении в пищу черноморских рапанов.

