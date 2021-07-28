Крымские татары призвали Турцию признать Крым российским

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Турцию быть последовательной в своей политике и признать Крым частью России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар — это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью РФ. Мы дома, и это наш выбор», — подчеркнул он и напомнил, что де-факто и де-юре Крым находится в составе России, это решение поддерживает 96 процентов населения.

Умеров отметил, что признание полуострова российским необходимо в первую очередь странам-партнерам для выстраивания отношений с Москвой. Глава татарской автономии заключил, что Россия никого не принуждает признавать Крым, у нее «нет необходимости за кем-то бегать».

Ранее профессор университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил в беседе с «Лентой.ру», что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Северного Кипра в качестве независимого государства. По его словам, объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России.

Глава Партии обновления и депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз, в свою очередь, отметил, что Москва и Анкара не могут взаимно признать Крым в составе России и независимость Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК), так как эти регионы имеют разный статус. Дипломат отверг идею сделки и напомнил, что Крым был присоединен к России как часть ее территории, а Северный Кипр — независимая республика, которую признает только Турция.

