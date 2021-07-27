В Турции отвергли идею сделки по взаимному признанию Крыма и Северного Кипра

Москва и Анкара не могут взаимно признать Крым в составе России и независимость Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК), так как эти регионы имеют разный статус. Такое мнение высказал турецкий дипломат, глава Партии обновления и депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз, передает РИА Новости.

Дипломат отверг идею сделки и напомнил, что Крым был присоединен к России как часть ее территории, а Северный Кипр — независимая республика, которую признает только Турция. «Поэтому все подобные предложения о взаимном признании ни с какой стороны нереалистичны», — заключил он.

При этом Йылмаз отметил, что невозможность подобной сделки при текущих условиях не означает, что Анкара никогда не признает Крым российским. «Если гипотетически представить, что Турция присоединит Северный Кипр и захочет его признания как части собственной территории, тогда в какой-то мере его статус с Крымом сравнялся бы», — уточнил дипломат.

Ранее профессор университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил в беседе с «Лентой.ру», что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Северного Кипра в качестве независимого государства. По его словам, объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России.