В Совфеде отреагировали на предложение из Турции заключить сделку по Крыму

Член комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что время для признания Крыма частью России мировым сообществом постепенно подходит. Комментируя предложение о заключении соответствующей сделки с Турцией в обмен на признание РФ Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), он также заметил, что это ухудшит отношения с Кипром.

О том, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой ТРСК в качестве независимого государства ранее в интервью «Ленте.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

В России считают, что сейчас сделка может обсуждаться лишь теоретически

Цеков подчеркнул, что Хасан Унал не является официальным лицом — он лишь человек, выражающий свою точку зрения. Потому вопрос о сделке пока может обсуждать только теоретически.

«Разумеется, мы слышим эту позицию, но реагировать и отвечать можно только тогда, когда она исходит от официальных лиц Республики. Но очень хорошо, что такая тема в принципе начала появляться, признание Крыма составной частью России, разумеется, является крайне положительным для нас вариантом», — заметил политик.

Цеков добавил, что признание Крыма не произойдет сразу — отношение к нему будет меняться только постепенно. Мир, по его мнению, пока не способен понять, что международное право — это не только целостность государств, но и право людей на самоопределение.

«К сожалению, мир застрял на нерешенности территориальных вопросов, хотя незыблемость границ, очевидно, менее значима, чем право на самоопределение, — считает Цеков. — Но государства всегда признавали только тогда, когда это было выгодно, как в случае с Косово. И все же голоса за российский Крым появляются, и это уже радует».

Тем не менее, от подобной сделки Россия может понести и ряд потерь — в случае признания ТРСК отношения с Кипром неизбежно ухудшатся. Потому, как считает политик, такие решения нужно принимать взвешенно и осторожно.

«Неразрешенные территориальные вопросы должны решаться в комплексе мировым сообществом. И все же время для этого постепенно подходит», — резюмировал Цеков.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Турция, как и страны Запада, присоединение не признала.

Кипр был разделен на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате военного переворота к власти на острове пришла греческая армейская хунта. Однако Турция воспользовалась международным правом и вторглась на Кипр, заняв северную часть островной суши. В 1975 году было провозглашено основание и независимость Турецкой Республики Северный Кипр.