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Россиянин отдохнул на популярном курорте в Крыму и назвал его «зловонным»

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Фото: Сергей Фомин / Globallookpress.com

Россиянин побывал в поселке Коктебель и назвал его типичным примером «ужасного» курорта. Своими впечатлениями мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, турист пожаловался на «зловонный» запах, исходящий от канализации. «В некоторых местах вонючие ручейки стекают прямо по набережной, вынуждая туристов зажимать нос и перепрыгивать это безобразие», — описал он ситуацию.

Также путешественник охарактеризовал популярный крымский курорт как иллюстрацию «туристического хаоса», где в сувенирных лавках продают одежду с «глупыми» принтами, а по старой набережной из бетонных плит гуляют пьяные отдыхающие.

Блогер удивился туристам, которые купаются в море, игнорируя неприятный запах и человеческие отходы, стекающие по трубам прямо в море.

«В общем, полное разочарование и грусть. В Коктебель я не вернусь», — заключил путешественник и предположил, что исправить ситуацию можно только сносом города «под ноль».

Ранее в июле побывавший в Феодосии российский турист раскритиковал «коричневый» цвет и «зловонный» запах моря на одном из пляжей курорта. Он пожаловался на состояние пляжа и канализационные трубы, которые проходят через весь город. «Там и проходить тошно, а некоторые еще и собачек выгуливают», — возмутился автор.

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