Россиянин раскритиковал «коричневый» цвет и «зловонный» запах моря в Крыму

Россиянин побывал в крымской Феодосии и раскритиковал «коричневый» цвет и «зловонный» запах моря на одном из пляжей курорта. Свое недовольство ситуацией турист описал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник возмутился состоянием пляжа, находящегося в самом центре города, на который выходят канализационные воды.

«Длится это годами и ничего не меняется. Там и проходить тошно, а некоторые еще и собачек выгуливают. Прямо за пирсом уже плескаются отдыхающие…», — объяснил автор блога.

Также мужчина недоумевает, почему туристы купаются в «зловонных кусках коричневой массы», когда, по его словам, в пяти километрах от города есть прекрасные пляжи с «чистым песком и прозрачной водой».

«Видимо люди сами такие нечистые, что выбирают нечистые места для отдыха. Даже без таких сливов купаться в черте города — не самая лучшая идея», — считает турист.

Тем не менее, мужчину расстраивает читать негативные комментарии о Феодосии, он отметил, что имидж города «сильно испорчен» данной ситуацией.

«Я искренне считаю, что это один из лучших и самых интересных городов Крыма. Есть что посмотреть и где погулять. Жаль, что с морем ситуация вообще не меняется», — заключил россиянин.

Ранее в июле россиянин отдохнул на пляже Анапы и рассказал о «разводе на деньги». По его словам, на берегу существуют «точки», в которых предлагают сделать для ребенка временную татуировку. На вопрос о цене, продавцами указывается стоимость от 150 до 600 рублей, однако не уточняется, за что именно клиент заплатит такую сумму.

