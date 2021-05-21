Трактор проехал вблизи играющих детей на пляже Сочи и возмутил россиян

Разъезжающий в полуметре от детей трактор на пляже Сочи попал на видео и возмутил россиян. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @live.sochi, освещающем жизнь курортного города.

На кадрах видно, как в непосредственной близости от шезлонгов с загорающими туристами проезжает трактор. Машина вывозила строительный мусор, в то время как неподалеку играли дети.

Видео набрало десятки комментариев, в основном у пользователей была претензия к организации процесса благоустройства. По мнению читателей, прежде чем проводить ремонтные работы, необходимо огородить участок и поставить специальное объявление, чтобы избежать подобных случаев.

«Пусть работают по ночам», «Почему нет хотя бы конусов? Тракторист нарушает технику безопасности», «Да уж, вот вам и сервис на высшем уровне», — писали в комментариях.

Однако некоторые утверждали, что официально курортный сезон еще не начался, поэтому рабочая техника никого не должна удивлять. «Пляжи еще не открыты, не мешайте людям работать», «А потом все будут ныть, что пляжи не ухожены, когда вы уже довольны будете???» — написали подписчики.

Другие юзеры порекомендовали отдыхающим уйти на другой пляж: «Можно на две минуты поднять свои булки с лежаков отойти в сторону», «Поменяйте место дислокации и все», «Пройдите чуть дальше и там расположите свое прекрасное тело».

Ранее россиян предупредили о нашествии ядовитых сорняков на пляжах Сочи. По словам научного сотрудника, витекс прибрежный — довольно опасное растение для некоторой флоры, занесенной в Красную книгу России и Краснодарского края.