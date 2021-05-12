На пляжах Сочи обнаружили ядовитое растение

На пляжах Сочи нашли ядовитый сорняк — витекс прибрежный, который может вытеснить редкую прибрежную флору. Об этом сообщает портал «Сочи Экспресс».

Впервые этот вид растения был обнаружен на побережье грузинского региона Аджария в 2010 году. Тогда ученые посчитали, что распространение сорняка ограничится данной территорией, однако через 10 лет его заметили в Абхазии.

По мнению специалистов, витекс прибрежный быстро распространяется благодаря легким плодам, которые переносятся течениями.

«Нетрудно догадаться, что расстояние от Пицунды до Адлера намного короче, чем путь, который преодолел этот опасный сорняк из Аджарии в Абхазию», — рассказали сотрудники Сочинского национального парка.

Также экологи предупредили, что растение опасно для некоторой флоры, занесенной в Красную книгу России и Краснодарского края. В частности, для морской горчицы, морской лилии и прибрежного молочая.

Ранее, в апреле, на сочинском пляже сняли на видео настоящее вторжение медуз. На опубликованных в сети кадрах, сделанных одним из очевидцев, видно, как в воде возле причала плавают сотни небольших прозрачных медуз. Как отметили эксперты, это явление типично для весенних месяцев из-за обновления популяции морских обитателей.