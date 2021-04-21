Нашествие ядовитых рыб на пляжи Турции попало на видео и удивило местных жителей

Рыбаки удивились нашествию ядовитых рыб-иглобрюхов, которых также называют фугу, в восточной части Антальи. Подробности и видео случившегося публикует турецкий новостной портал Haberler.

Предполагается, что опасные рыбы попали в эти воды путем «лессепсианской» миграции (миграция тропических морских организмов из Индо-Тихоокеанской области в восточную часть Средиземного моря через Суэцкий канал — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, турецкие эксперты видят причину миграции в действии египетских строителей. Из-за слишком большого количества плотин на Ниле уменьшился сток пресной воды в Средиземное море и недостаточно соленая вода стала барьером для ядовитых рыб.

Уточняется, что власти Турции пытаются бороться с этим нашествием. Так, турецкие рыбаки с 2020 года получают награду за каждую выловленную фугу. За прошлый год в Турции были сданы 46 192 хвоста фугу, в этом году программа будет продолжена.