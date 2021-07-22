Канализационная труба посреди пляжа в Крыму возмутила отдыхающих россиян

Отдыхающие в Феодосии россияне возмутились канализационной трубой, которая проходит посреди популярного пляжа. Видео с происходящим на крымском курорте опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На размещенных в сети кадрах видна труба, которая тянется вдоль побережья на десятки метров. Туристы и местные жители вынуждены загорать рядом, а чтобы искупаться в море, необходимо перелезать через препятствие.

В пресс-службе администрации Феодосии объяснили появление канализации в зоне отдыха. По словам представителей администрации, на этой территории проходит ремонт глубоководного выпуска очистных сооружений.

Отмечается, что в настоящий момент в районе пляжа происходит нерест рыбы, что затрудняет работы. Также в администрации пояснили, что в будущем система канализации пройдет под водой и будет скрыта от глаз отдыхающих.

«Сейчас там ничего не сливается, это 100 процентов. Грубо говоря, эти детали там просто лежат, но они недействующие», — говорится в сообщении.

Ранее один из побывавших в крымской Феодосии соотечественников раскритиковал «коричневый» цвет и «зловонный» запах моря. Путешественник возмутился состоянием пляжа, находящегося в самом центре города, на который выходят канализационные воды.