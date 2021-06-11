Отходы самолета упали на город и едва не убили местных жителей

Отходы жизнедеятельности пассажиров самолета упали на город из-за неисправностей на воздушном судне и едва не убили местных жителей небольшого города в Великобритании. Об этом пишет The News, Portsmouth.

В понедельник, 7 июня жители города Уотервилл (Великобритания) были разбужены около 22:30 по местному времени громким грохотом на улице. Как вспоминает Луиза Браун (Louise Browne), она услышала глухой удар о землю и подумала, что «кто-то кидает гравий в ее окно».

Выйдя на улицу, чтобы проверить свои догадки, британцы обнаружили огромную глыбу льда с фекалиями — кусок льда упал прямо на пешеходную дорожку, на расстоянии меньше метра от ближайшей припаркованной машины.

По данным управления гражданской авиации Великобритании, все отходы на самолетах хранятся на борту судна и после его приземления собираются специальной техникой перед следующим полетом лайнера. Как заявил представитель ведомства, такие случаи являются редкостью и могут быть вызваны утечками в водной системе воздушного судна или метеорологическими явлениями.

«Мы были просто благодарны, что никто не проходил мимо и никто не пострадал, потому что глыба могла кого-то убить или же приземлиться на соседнюю машину и раздавить капот», — поделились переживаниями местные жители.

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