На популярном курорте забили тревогу из-за фекальных птичьих «бомбардировок»

На популярном курорте в малайзийской Малакке туристы массово пожаловались на неудобства, причиняемые стаями ворон. Об этом сообщает Asia One.

Как уточняет член местного исторического общества Тан Чин Гван (Tan Chin Gwan), если ранее местные жители заявляли лишь о кражах белья с уличных сушилок, совершаемых пернатыми, то теперь проблема состоит в том, что улицы города, достопримечательности и автомобили покрыты плотным слоем птичьего помета.

«Туристы, посещавшие Голландскую площадь, сообщили о настоящих птичьих "бомбардировках". Некоторым помет угодил даже в лицо», — отметил Гван. По его словам, еще недавно эта проблема касалась лишь одного прибрежного городка, а в настоящее время распространилась на все побережье.

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Власти региона подтверждают серьезность ситуации. В местном комитете по жилищному строительству и окружающей среде заявили, что принимают все возможные меры для устранения «вороньей угрозы». В частности, усилен штат работников коммунальных служб и закуплено несколько тестовых ультразвуковых отпугивателей для птиц.

«Одно устройство способно издавать вибрации и покрывать достаточно обширную территорию», — пояснил председатель ведомства Датук Тей Кок Кью (Datuk Tey Kok Kiew). Он подчеркнул, что власти намерены решить проблему как можно скорее, так как вороний помет может быть опасен для здоровья людей, а также требует значительных расходов в процессе очистки.

В марте 2016 года птичий помет привел к частичной остановке работы ядерного реактора в американском штате Нью-Йорк. Экскременты попали на провода одной из опор линии электропередачи, между ними прошла электрическая дуга, что привело к короткому замыканию.

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