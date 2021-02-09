Туристы превратили российские природные источники в туалет и место для секса

Житель Сахалина снял на видео последствия отдыха туристов на Дагинских природных термальных источниках. По его словам, туристы уничтожают инфраструктуру, превращают кабинки для переодевания в туалеты, а также занимаются в них сексом. Ролик и подробности инцидента опубликовало издание ASTV.RU.

Как поясняет очевидец на видео, чтобы подъехать к источникам на машине, отдыхающие специально сломали шлагбаум и оттащили бетонные блоки, преграждающие проезд. «Неужели трудно 200 метров пройти?» — возмущается автор записи за кадром.

Сахалинец также показал на видео плачевное состояние домиков с купелью. Внутри них туристы оставили после себя средства личной гигиены и прочий мусор, сломали перила, и превратили место в туалет. Больше всего сахалинца возмутили фекалии в сливе для воды. «Как так можно относиться к источникам? Как тут лечиться-то теперь?» — ужаснулся местный житель.

Происходящее на ролике также возмутило пользователей сети. «Вот оно, уважение к людям. Строили, делали. И вот что получили за свой труд», «Как же вы правы, там людей уже нет», — комментировали они под видео.

Как передает издание, директор компании, построившей комплекс, Владимир Надькин отметил, что шлагбаум восстанавливают уже в шестой раз. Последствия «отдыха» уже ликвидированы, помещения продезинфицированы. При этом, он заверил, что большинство отдыхающих ведут себя адекватно и бережно относятся к источникам.

Тем временем, бороться с недобросовестными отдыхающими будут с помощью уличных камер видеонаблюдения — картинку выведут в интернет, где можно будет наблюдать за приехавшими туристами в режиме онлайн. Специалисты уже просматривают записи с камер, чтобы определить нарушителей порядка минувших выходных.