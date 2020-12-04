Туалеты в российском городе ужаснули туристов

Туалеты на вокзале Костромы ужаснули российских туристов. На отзывы путешественников, оставленные в социальных сетях, обратил внимание портал Kostroma.Today.

По словам одного из них, он вместе с группой других туристов зашел в привокзальную уборную и был шокирован состоянием кабинок. Остальные, отметил мужчина, выбегали «чуть ли не с криками». «Большинство попросили деньги назад, но им отказали. Туристы дружно ответили, чтобы на вокзале привели туалет в порядок. Все крышки в моче, большинство унитазов сломано», — рассказал автор поста.

Турист прикрепил к своему сообщению фотографии костромских туалетов, на которых видно разобранные унитазы без стульчаков, грязные полы и незакрывающиеся двери — одна из них была подперта стулом. Для сравнения он добавил другую фотографию, сделанную в другом городе Костромской области — там кабинки выглядят современными и чистыми. «В Галиче приятнее сходить, чем у вас. Решите проблему, пожалуйста», — подытожил мужчина.

По данным портала, железнодорожный вокзал в Костроме собираются в ближайшее время реконструировать. Работу будет проводить Северная железная дорога совместно с городской администрацией. Жители города надеются, что в первую очередь в здании отремонтируют туалеты, однако чиновники хотят сначала привести в порядок привокзальную площадь.

Ранее сообщалось, что в Калуге собрались привлекать туристов с помощью уборных. Автор идеи заявила, что ее вдохновил пример Калининградской области, где для приезжих уже работает туалет-бутик.