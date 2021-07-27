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Кремль отреагировал на идею сделки по Крыму с Турцией

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Григорий Дукор / Reuters

Российские регионы, в том числе Крым, никогда не будут темой для сделок, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею турецкого профессора признать Крым в обмен на признание Северного Кипра. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 27 июля.

«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле уместным предложение признать независимость Северного Кипра в обмен на признание Турцией российского статуса Крыма.

Пресс-секретарь президента добавил, что вряд ли профессор может олицетворять официальную точку зрения Анкары.

В интервью «Ленте.ру» профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал заявил, что Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства. По его словам, объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России.

Кипр был разделен на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате военного переворота, к власти на острове пришла греческая армейская хунта. Однако Турция воспользовалась международным правом и вторглась на Кипр, заняв северную часть островной суши. В 1975 году, было провозглашено основание и независимость Турецкой Республики Северный Кипр.

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