Эрдоган назвал условие вступления Кипра в НАТО

Главное условие для вступления Республики Кипр в НАТО — это согласие Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Aydinlik.

«Если мы не дадим здесь положительный ответ, Южный Кипр не сможет присоединиться к НАТО», — объявил глава Турции по итогам своего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северный Кипр (ТРСК). Он отметил, что Турция не допустит вступления Южного Кипра в НАТО в обход своего вето, как это произошло в случае с принятием Греции в 1980 году.

Также турецкий лидер заявил, что его страна будет добиваться признания ТРСК в мире. По его словам, Турция — это единственная страна, которая стремится к стабильности и безопасности на Кипре.

Ранее Эрдоган сообщил о необходимости открыть туристический квартал Вароша в городе-призраке Фамагуста на границе ТРСК и Республики Кипр. Он также заявил об обязательной передаче квартала во владение Северного Кипра. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел осудил это решение и напомнил, что, согласно резолюции СБ ООН, Вароша должна оставаться нейтральной территорией и контролироваться миротворцами Объединенных Наций.

Кипр был разделен на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате военного переворота, к власти на острове пришла греческая армейская хунта. Однако Турция воспользовалась международным правом и вторглась на Кипр, заняв северную часть островной суши. В 1975 году, было провозглашено основание и независимость Турецкой Республики Северный Кипр.

В 1974 году, в знак протеста против турецкой оккупации северной части Кипра, Греция вышла из состава НАТО, куда ее приняли в 1952-м. Однако, уже в 1980 году страна приняла решение вернуться в Североатлантический альянс. Государства-члены НАТО одобрили этот шаг, несмотря на протесты турецкого правительства.