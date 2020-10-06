Эрдоган назвал дату открытия города-призрака на Кипре

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил об открытии туристического квартала Вароша (турецкое название Мараш) в городе-призраке Фамагуста на Кипре. Об этом турецкий лидер сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с премьер-министром частично признанной Турецкой республики Северного Кипра (TРСК) Эрсином Татаром, его слова передает РИА Новости.

«С четверга (8 октября — прим. "Ленты.ру") жители Северного Кипра смогут пользоваться набережной Мараша. Мараш должен быть полностью открыт, при этом нужно уважать право собственности. Территория Мараша безусловно принадлежит Северному Кипру», — назвал дату турецкий лидер.

В столице ТРСК Никосии обеспокоились планами Эрдогана. По данным кипрской газеты «Филелефтерос», слова которой приводит агентство, реакция республики будет решительной. «Обращение в Организацию Объединенных Наций теперь считается само собой разумеющимся», — подытожило издание.

По версии журналистов, таким образом Эрдоган пытается помочь Татару на предстоящих 11 октября выборах на пост лидера турок-киприотов и сорвать попытку возобновления переговоров по урегулированию ситуации на острове. Анкара утверждает, что с открытием пляжа Вароши резолюции ООН не нарушаются.

Ранее сообщалось, что город планируют открыть для заселения и привлечения инвестиций. Согласно резолюции ООН от 1984 года, город может быть заселен только его первоначальными жителями.

Вароша, расположенная неподалеку от порта Фамагуста, была главным туристическим курортом острова до того, как ее покинули и закрыли после захвата Северного Кипра турками в 1974 году. Инвестиции в торговлю и туризм в городе означали бы признание контроля Турции, а план по заселению Вароши грозит ростом напряженности отношений с Кипром и его союзником Грецией из-за прав на бурение природного газа в Восточном Средиземноморье.