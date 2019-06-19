На Фамагусте решили открыть для поселения город-призрак

Турецкая республика Северного Кипра решила открыть для поселения город-курорт Вароша в Фамагусте. Об этом пишет газета Daily Sabah.

Город был закрыт для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году. Уточняется, что Вароша юридически является милитаризованной зоной, и оккупационные власти будут координировать свои действия с Анкарой.

По информации издания, если греческая и турецкая стороны достигнут соглашения, киприоты-греки получат доступ к Вароше и турецким портам и аэропортам, а киприоты-турки смогут участвовать в прямой торговле через порт Фамагусты.

Квартал Вароша в кипрской Фамагусте до середины 1970-х годов был одним из самых популярных туристических мест в мире. Население города в то время составляло 39 тысяч человек, а количество гостей ежегодно превышало эту цифру в десять раз. Все изменилось в августе 1974-го, когда в Фамагусту вошли турецкие войска. Город покинуло все греческое население, квартал Вароша обнесли забором

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