Троих россиян задержали на Кипре

Трое граждан России задержаны полицией Кипра по подозрению в мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщили в российском посольстве, передает в четверг, 6 сентября, РИА Новости.

Обвинений им пока не предъявили. «Уже сегодня днем состоялся предварительный суд, по заключению которого этих трех граждан оставили под стражей еще на восемь дней на период расследования дела», — заявили в дипмиссии.

Подозрительные финансовые операции на сумму в 5,4 тысячи евро привлекли внимание полиции в районе Фамагуста, пишет издание In Cyprus. Предполагается, что злоумышленники использовали украденные данные пяти иностранных кредитных карт и по предварительному сговору подделали документы, чтобы нелегально получить кредит.

Возраст россиян — 25, 27 и 35 лет. Еще один предполагаемый участник преступного сговора остался на свободе. Его разыскивает полиция. Сообщается, что дипмиссия направила к задержанным адвоката.

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