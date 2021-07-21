Боррель заявил о необходимости соблюдения резолюции СБ ООН по Вароше

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости соблюдения резолюции СБ ООН по городу-призраку Вароше. Об этом сообщает ТАСС.

«ЕС продолжает руководствоваться соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН в отношении Вароши, которые должны соблюдаться в полном объеме, включая резолюции 550 (1984) и 789 (1992)», — сказал глава евродипломатии.

Боррель также назвал инициативу турко-кипрской стороны «неприемлемым односторонним решением об изменении статуса Вароши». По словам политика, район должен контролироваться не войсками Турции, а миротворцами ООН. Он добавил, что «ЕС призывает к тому, чтобы немедленно отменить ограничения на свободу передвижения Вооруженных сил ООН на Кипре».

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил об открытии Вароши. «Мараш (турецкое название квартала) должен быть полностью открыт, при этом нужно уважать право собственности. Территория Мараша безусловно принадлежит Северному Кипру», — заявил турецкий лидер.

Вароша, расположенная неподалеку от порта Фамагуста, была главным туристическим курортом острова до того, как ее покинули и закрыли после захвата Северного Кипра турками. Инвестиции в торговлю и туризм в городе означали бы признание контроля Турции, а план по заселению Вароши грозит ростом напряженности отношений с Кипром и его союзником Грецией из-за прав на бурение природного газа в Восточном Средиземноморье.