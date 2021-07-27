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Депутат Госдумы призвал начать войну с Украиной

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин призвал начать войну с Украиной, сославшись на высказывания президента России Владимира Путина. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на эфир телеканала ОСН.

«Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий моей страны, сказал о том, что если драка неизбежна — бей первым», — сказал он.

Парламентарий считает, что лучше нанести превентивные удары по чужой территории, чем ждать врага под Москвой.

Ранее бывший начальник следственного управления СБУ генерал Василий Вовк заявил, что Украина может вернуть Крым только с помощью НАТО. По его словам, начав войну против России, альянс сможет забрать полуостров.

В октябре 2015 года президент Владимир Путин, говоря о сирийском урегулировании, рассказал, что 50 лет назад ленинградская улица научила его одному правилу: «Если драка неизбежна — бей первым».

В октябре 2015 года Россия объявила о начале антитеррористической операции в Сирии. В конце 2017 года российский президент объявил о разгроме террористов.

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