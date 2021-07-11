В Крыму отреагировали на планы Украины депортировать россиян

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о планах Киева депортировать россиян после «возвращения» Крыма в состав страны. Его слова передает РИА Новости.

По словам Гемпеля, украинские политики «продолжают поражать своим чудовищем цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам». «Наши так называемые коллеги дошли до крайней черты. Подобные сценарии присущи украинским неадекватным политикам, которые только позорят свой народ», — заявил он.

Российский политик добавил, что в составе России полуострову бояться нечего, а заявления Киева он назвал «пустым сотрясением воздуха».

10 июля Резников рассказал, что после того как Украина вернет себе Крым, оттуда будут депортированы 500 тысяч россиян. По его словам, в украинском правительстве есть несколько точек зрения по этому вопросу, но себя он назвал сторонником процедуры «выдворения».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.