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На Украине объяснили «стратегическую важность» встречи с Путиным для Зеленского

Политолог Бортник: Зеленский не сможет переизбраться на второй срок без встречи с Путиным
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Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Украинский политолог Руслан Бортник объяснил, почему для президента Украины Владимира Зеленского «стратегически» важна встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, подобная встреча имеет важное значение для Зеленского, так как без нормализации отношений с Россией президент Украины не сможет переизбраться на второй срок. В качестве примера эксперт привел экс-главу Украины Петра Порошенко, который не смог наладить отношения с Россией и безуспешно пытался переизбраться. При этом Бортник подчеркнул, что для российского лидера встреча с Зеленским является бессмысленной.

Украинский специалист также рассказал, что Москва не контролирует Киев и не сможет продвинуть какого-либо своего кандидата на пост президента. Он добавил, что в то же время в руках России находятся «ключевые предохранители», которые оказывают влияние на ситуацию на Украине.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева. «Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится», — сказал Мураев. На вопрос о том, может ли состояться встреча в Минске, бывший депутат заявил, что это маловероятно, но возможно.

7 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что тема Крыма будет в повестке встречи Путина и Зеленского. Он добавил, что в настоящее время между Киевом и Москвой ведется «торг» насчет тем переговоров, и призвал российскую сторону не пытаться «соскочить» с обсуждения принадлежности полуострова.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос не может быть темой встречи российского и украинского президентов. При этом он обратил внимание, что в плане подготовки их переговоров «воз и ныне там».

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