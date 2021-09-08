В Совфеде оценили перспективы встречи Зеленского и Путина в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится прилететь в Крым, несмотря на то, что встреча с президентом России Владимиром Путиным ему необходима для обсуждения ситуации по Донбассу. Об этом «Ленте.ру» рассказал член Совета Федерации Сергей Цеков. Он добавил, что даже если в ходе диалога не получится достичь нужных соглашений, он все равно поможет расставить точки в некоторых вопросах.

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева.

«Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится», — сказал Мураев. Он предположил, что встреча может пройти в Москве или в Крыму.

«Любая встреча результативна»

Цеков уверен, что встреча с Путиным Зеленскому необходима хотя бы для поднятия собственного авторитета в глазах избирателей и мирового сообщества: он должен показать, что способен вести диалог с самыми разными политическими лидерами.

«Он провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом США Джо Байденом и, конечно, хотел бы провести ее с Путиным. Понятно, что будет повесткой дня — это Крым и Донбасс. Но, что касается Крыма, уже не раз на самом высоком уровне делались заявления о том, что Россия не намерена обсуждать его ни с кем, поскольку его территориальная принадлежность неоспорима и перемен в этом вопросе ждать не стоит, — заметил Цеков. — Вместе с тем, я сильно сомневаюсь в том, что президент Украины согласится прилететь на полуостров, даже если его пригласят. Он просто не согласится. По крайне мере, в ближайшей перспективе. Может, лет через 10 это и станет возможным, но тогда возглавлять страну будет уже другой человек».

По мнению политика, даже если во время встречи не удастся прийти к нужным соглашениям по ситуации на Донбассе, она все равно будет результативна, поскольку личный диалог всегда помогает расставить нужные точки в отношениях лидеров государств.

«Конечно, к встрече с Путиным Зеленский будет готовиться как артист, со всеми возможными колкостями. Но наш президент не станет поддаваться на такие провокации — он намерен говорить на серьезные темы для России и Украины, все ради того, чтобы преодолеть противоречия между странами. Он убежден, и я с этим убеждением согласен, что русские и украинцы — один народ. Мы, фактически, вышли из одного государства, объединены общей историей, верой. Мы обречены жить вместе несмотря на все те усилия, которые прикладываются за последние 30 лет независимости Украины», — заявил Цеков.

Политик заключил, что Зеленскому не удастся превратить встречу в шоу, поскольку у России есть президент, способный проводить переговоры с любым лидером государства.

7 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что тема Крыма будет в повестке встречи Путина и Зеленского. Он добавил, что в настоящее время между Киевом и Москвой ведется «торг» насчет тем переговоров.