Порошенко подверг Зеленского критике за претензии к Путину

Окончание строительства российского газопровода «Северный поток-2» стало «памятником расшатыванию проукраинской коалиции» в мире. Об этом бывший президент Украины, лидер парламентской фракции «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил на заседании Верховной Рады, пишет Telegram-канал портала «Страна.ua».

Он подверг критике действующего украинского лидера Владимира Зеленского и его внешнюю политику. В частности, Порошенко обвинил его в излишних претензиях к главам западных государств. Перечисляя фамилии их лидеров, политик оговорился и вместо президента Франции упомянул его российского коллегу Владимира Путина.

Ранее Порошенко заявил, что Зеленский старается избавляться от политических оппонентов и контролировать все силовые структуры. Он подчеркнул, что проводимые главой республики репрессии позволяют сравнить его с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

До этого бывший украинский лидер дал оценку встрече Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. По его мнению, факт ее проведения «является положительным», однако сам визит президента Украины в Вашингтон оказался безрезультатным.

