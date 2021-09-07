Порошенко сравнил Зеленского с Лукашенко из-за репрессий

Действующий президент Украины Владимир Зеленский стремится избавиться от политических оппонентов и контролировать все правоохранительные органы. Об этом заявил бывший президент республики Петр Порошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций, прямая трансляция которого доступна на Facebook.
По его словам, проводимые Зеленским репрессии можно сравнить с действиями белорусского лидера Александра Лукашенко, из-за которого в Белоруссии сотни оппозиционеров находятся за решеткой. Поэтому, пояснил Порошенко, президенту Украины нет смысла выражать сожаление по поводу приговоров членам Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку.
«Политическое поведение Зеленского с преследованием оппозиции, со всеми своими вагнерами (ЧВК "Вагнер" — прим. «Ленты.ру»), чаусами (похищенный украинскими спецслужбами бывший судья Николай Чаус — прим. «Ленты.ру»), трухиными (попавший в ДТП депутат от партии Зеленского Александр Трухин — прим. «Ленты.ру»), зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, преследующими оппозицию, четко подтверждают, что господин Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко», — резюмировал Порошенко. Политик добавил, что будет жаль, если Зеленского ожидает такая же судьба, как у Лукашенко.
В начале сентября Зеленский заявил, что Белоруссия обязана выжить и стать такой же свободной и демократической, как Украина. По словам политика, белорусский народ, его вера, культура, язык и искусство — сильнее, чем любое правительство.
Ранее Порошенко облили зеленкой во время «Марша защитников Украины». В произошедшем он обвинил Зеленского.