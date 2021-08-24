Порошенко облили зеленкой во время марша националистов в День независимости

В центре Киева облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко во время «Марша защитников Украины» по случаю 30-летия независимости Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По данным источника, инцидент произошел в районе станции метро «Крещатик», когда бывший украинский лидер направлялся в кабинет министров. На видео, опубликованном изданием, на лице политика видны следы зеленки. Сразу после случившегося его окружили полицейские.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. Утром в центре Киева стартовал военный парад в честь Дня независимости Украины. Мероприятие началось с поднятия государственного флага и выступления президента Украины Владимира Зеленского. Парад посетили бывшие главы республики Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также представители иностранных государств.

Одновременно в столице прошло шествие националистов. В акции приняли участие десятки тысяч участников боевых действий в Донбассе, активистов различных политических сил. Участники марша скандировали «Слава Украине», «Героям Слава», «Украина прежде всего». В мероприятии традиционно принял участие Порошенко.