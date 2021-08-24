Партия Порошенко отказалась голосовать за законопроект о гербе Украины

Во время торжественного заседания Верховной Рады в честь 30-летия независимости страны фракция партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) отказалась голосовать по инициированному президентом республики Владимиром Зеленским законопроекту о большом государственном гербе Украины. Об этом сообщает депутат партии Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, члены политической силы считают представленный законопроект лишним и несовершенным. Другой депутат Николай Княжицкий заявил, что не следует голосовать за изображение на гербе «льва, у которого две левые ноги».

Голосовать отказались также депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). В политической силе заявили, что изображенные на гербе символы представляют лишь западные регионы, без южного и восточного. Также они отметили, что голосование по таким важным государственным вопросам в праздничные дни свидетельствует о «совковом тоталитарном мышлении».

«Проект полностью погружен в "захиднянское" прошлое и не содержит ни единого символа будущего для страны. Видимо, представить это будущее нынешняя власть просто не в состоянии», — пояснили депутаты ОПЗЖ.

В июне Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о большом государственном гербе. Он также назвал утверждение большого герба неотложным вопросом для Украины и призвал поставить в нем точку «впервые за 30 лет».