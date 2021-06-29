Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о большом гербе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о большом государственном гербе. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает портал «Гордон». Документ зарегистрирован как неотложный.

Накануне Зеленский назвал утверждение большого герба неотложным вопросом для Украины и призвал поставить в нем точку «впервые за 30 лет». Глава государства призвал депутатов активнее работать по этой проблеме.

В ноябре прошлого года победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан. На его полотне изображен трезубец, казак с мушкетом, символизирующий Войско Запорожское, архангел Михаил, который считается покровителем Киева, и лев — символ Львова.

Работу критиковали за низкое качество графики, несбалансированную композицию и «по-советски шароварного казака». Верховная Рада отказалась утверждать эскиз. Для утверждения требуется не менее 300 голосов депутатов.