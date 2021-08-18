Зеленский созвал внеочередное заседание Рады ради герба Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил созвать внеочередное заседание Верховной Рады для того, чтобы принять законопроект об изменения государственного герба страны. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинский лидер уже отправил соответствующее письмо председателю парламента Дмитрию Разумкову.

В июне Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о большом государственном гербе. Он также назвал утверждение большого герба неотложным вопросом для Украины и призвал поставить в нем точку «впервые за 30 лет».

Большой герб предусмотрен Конституцией Украины, однако все попытки его утвердить проваливались в парламенте. В ноябре прошлого года победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан. Новый эскиз также подвергся критике, в том числе в Раде за низкое качество графики, несбалансированную композицию и «по-советски шароварного казака».