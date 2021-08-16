Похищенного украинскими спецслужбами судью Чауса оставили под домашним арестом

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе решение об избрании меры пресечения бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу, похищенному из Молдавии украинскими спецслужбами, в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил адвокат арестованного Ростислав Кравец, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, суд отклонил апелляционные жалобы как стороны защиты, так и прокуратуры. Адвокат отметил, что заседание ВАКС по делу бывшего судьи проходило в закрытом режиме во избежание обнародования информации, которая могла бы навредить Чаусу.

Материалы по теме «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть? Поймай, если сможешь. Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы

Кравец также добавил, что Чаус регулярно находится под охраной спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ). Самочувствие арестованного улучшилось, но незначительно, и ему необходима соответствующая медицинская помощь. «Слух и зрение у него потихоньку восстанавливаются. Что касается общего самочувствия, после того как он прошел пешком достаточно длинный путь, то одна нога восстановилась», — отметил защитник.

Ранее стало известно, что ВАКС Украины избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бежавшему в Молдавию из-за подозрений в коррупции и позже похищенному спецслужбами бывшему судье Чаусу. По словам защитника, суд не стал удовлетворять ходатайство обвинения и отправлять подозреваемого в СИЗО. Тем не менее СБУ будет охранять мужчину круглосуточно. Ему запретили прогулки и ограничили большинство контактов.

Как Чаус попал на Украину из Молдавии, куда он бежал от преследования за коррупцию, пока неизвестно. По данным молдавских властей, бывший адвокат был насильно вывезен на родину в машине с дипломатическими номерами. Спустя три месяца Чаус внезапно объявился в одном из сел Винницкой области и сообщил, что был похищен спецслужбами. В итоге его задержал прибывший на место спецназ СБУ, который опередил сотрудников НАБУ. Попытка бюро отбить подозреваемого переросла в погоню в центре Киева и едва не дошла до прямого столкновения силовиков.