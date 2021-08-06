На Украине завершили расследование о закопанной в огороде взятке судьи Чауса

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершили расследование в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом НАБУ сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Чаус отказался от дачи показаний по делу о закопанной им в огороде банке со взяткой. В то же время в антикоррупционном бюро подчеркнули, что следствие собрало достаточно доказательств для направления обвинительного акта в суд.

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Кроме того, правоохранители объявили о публикации рассекреченных материалов негласных следственных действий, которые НАБУ и САП осуществляли в рамках дела бывшего судьи.

В 2016 году Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ по делу о получении взятки в 150 тысяч долларов, которые он закопал в стеклянной банке в огороде. Тогда арестовать судью не получилось из-за неприкосновенности. Впоследствии он оказался в Молдавии, откуда его похитили в апреле 2021 года. По словам молдавского министра внутренних дел Павла Войку, Чауса вывезли на Украину в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами.

В июле бывшего судью обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области, где его удалосьзадержать сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). Они повезли задержанного в Киев, однако по дороге в столицу представители НАБУ решили отбить его и устроили погоню за силовиками.